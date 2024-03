“El Floro” Florenzi a NEWS, la dichiarazione ufficiale: «Mister Stefano Pioli è una brava persona e per persone così io muoio dentro al campo. A.S. Roma in EL? Varrà grandi emozioni» #Intervista #News #Ultimora

00:45,31 Mar 2024, MILANELLO.

Alessandro Florenzi, difensore del Diavolo Rossonero, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro la Fiorentina in Serie A 2023/24. Le dichiarazioni Alessandro Florenzi a Sky dopo Fiorentina Diavolo Rossonero. RIMPIANTO PER LA STAGIONE – «Pensare a quello che è stato diventa difficile per quello che poi devi affrontare. Quello che è stato è stato, andiamo avanti […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Florenzi a Sky: «Coach Pioli è una brava persona e per persone così io muoio dentro al campo. A.S. Roma in EL? Varrà grandi emozioni» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.