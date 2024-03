“El Floro” Florenzi a DAZN, la dichiarazione ufficiale: «Rafa Leao è un mix tra Neymar e Mbappè. Partita con la A.S. Roma? Io da domani guarderò i video di Banda e dei laterali del Lecce» #Intervista #News #Ultimora

01:45,31 Mar 2024, MILANELLO.

Alessandro Florenzi ha parlato dopo Fiorentina Diavolo Rossonero: tutte le dichiarazioni nel post-partita del match di Serie A Alessandro Florenzi ha parlato a DAZN nel post-partita di Fiorentina Diavolo Rossonero. PAROLE – «Il momento è buono. Io cerco di punzecchiare Rafa nel momento giusto e di dargli la carota quando tutti lo attaccano». LEAO STEP PER DIVENTARE […]

The post Florenzi a DAZN: «Leao è un mix tra Neymar e Mbappè. Partita con la A.S. Roma? Io da domani guarderò i video di Banda e dei laterali del Lecce» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.