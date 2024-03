“El Chuku” Chukwueze via dal #Milan AC? Il nigeriano ora rischia grosso: lo scenario per l’estate

09:48,4 Mar 2024, MILANELLO.

Chukwueze via dal Diavolo Rossonero? Il nigeriano ora rischia grosso: lo scenario sul #mercato in vista della prossima estate

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul prossimo #futuro di Samuel Chukwueze, che fino a questo momento non ha pienamente convinto e ripagato l’investimento che la dirigenza dei Diavoli Rossoneri ha fatto nell’ultima estate.

Per questo motivo non è da escludere un suo prossimo #futuro lontano da Diavolo Rossoneroo se le cose non dovessero andare bene. In questo caso potrebbero alzarsi notevolmente le possibilità di vedere in rossonero Arda Guler, giovane turco che il Real ha offerto al Diavolo.

