“El Chuku” Chukwueze sarà il nuovo De Ketelaere? Galli non ha dubbi, la dichiarazione ufficiale: «Sono due giocatori, non è giusto fare questa cosa» #Intervista #News #Ultimora

23:45,11 Mar 2024, MILANELLO.

Chukwueze sarà il nuovo De Ketelaere? Galli non ha dubbi: «Sono due giocatori, non è giusto fare questa cosa». Le dichiarazioni dell’ex Diavolo Rossonero

Chukwueze è la grande delusione dello scorso #mercato estivo, un po’ come De Ketelaere all’arrivo a Diavolo Rossoneroo. Poi, però, il belga si è ripreso in prestito mostrando le sue potenzialità. Sul paragone tra i due giocatori, l’ex Diavolo Rossonero Galli ha risposto così a Radio Rossonera.

PAROLE – «Non penso sia giusto paragonarli, dovrei leggere dati e numeri alla mano, ma il contesto è diverso e ognuno ha le proprie storie all’interno del #club, i propri momenti, alti e bassi. Secondo me sono due giocatori diversi, due bravi ragazzi con storie che sarebbe inappropriato confrontare in questo momento».

