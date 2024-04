“El Chuku” Chukwueze MVP di #Milan AC Lecce: il nigeriano batte due compagni di #TopClub – NEWS

12:03,7 Apr 2024, MILANELLO.

Chukwueze MVP della sfida di ieri pomeriggio tra Diavolo Rossonero e Lecce: il nigeriano batte due compagni di squadra – FOTO È Samuel Chukwueze l’MVP scelto dai tifosi rossoneri per la sfida di ieri pomeriggio tra Diavolo Rossonero e Lecce, gara vinta dai rossoneri con il rotondo punteggio di 3-0. Il nigeriano, per la prima volta eletto […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Chukwueze MVP di Diavolo Rossonero Lecce: il nigeriano batte due compagni di squadra – FOTO appeared first on Diavolo Rossonero News 24.