“El Chuku” Chukwueze #Milan AC, un gol che cambia il prossimo #futuro! Il piano del #TopClub per il nigeriano

20:48,19 Mar 2024, MILANELLO.

Chukwueze Diavolo Rossonero, un gol che cambia il prossimo #futuro! Il piano del #club per il nigeriano. Adesso anche Ibrahimovic pensa a confermarlo

Il bellissimo gol segnato da Samuel Chukwueze al Bentegodi contro l’Hellas Verona potrebbe cambiare radicalmente i piani del calcio#mercato Diavolo Rossonero sul suo prossimo #futuro. Dopo una #campionato sottotono, condita da appena 2 gol e un assist in 23 presenze totali tra campionato, Champions ed UEFA #Europa League, è arrivata la sua prima rete in Serie A.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Il Quotidiano Sportivo sottolinea come adesso il calendario è dalla parte del nigeriano: gli impegni in UEFA #Europa League dei rossoneri invoglieranno Stefano Coach Pioli a ruotare maggiormente le formazioni che schiererà in campionato, motivo per cui ci potrebbe essere un maggior spazio per l’ex Villarreal. Il #club rossonero vuole puntare ancora sull’esterno nigeriano e lo stesso Zlatan Ibrahimovic sembrerebbe sempre più intenzionato a confermarlo per la prossima #campionato, anche alla luce dell’importante esborso economico fatto in estate per portarlo a Diavolo Rossoneroo (circa 30 milioni di euro).

Pubblicità

The post Chukwueze Diavolo Rossonero, un gol che cambia il prossimo #futuro! Il piano del #club per il nigeriano appeared first on Diavolo Rossonero News 24.