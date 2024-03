“El Chuku” Chukwueze #Milan AC, spunta il #Dietro le Quinte sul suo contratto: in caso di vittoria sono previsti questi bonus

00:01,1 Apr 2024, MILANELLO.

Chukwueze Diavolo Rossonero, spunta il RETROSCENA sul suo contratto: in caso di vittoria sono previsti questi bonus. I #particolari Stagione decisamente sotto le aspettative per Samuel Chukwueze al primo anno di Diavolo Rossonero. Arrivato in rossonero dal Villarreal in estate per 19.5 milioni di euro più bonus, solo nell’ultimo periodo ha cominciato a far intravedere le proprie […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Chukwueze Diavolo Rossonero, spunta il RETROSCENA sul suo contratto: in caso di vittoria sono previsti questi bonus appeared first on Diavolo Rossonero News 24.