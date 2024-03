“El Chuku” Chukwueze #Milan AC, la stoccata della quotidianista, la dichiarazione ufficiale: «Evanescente. Gap con l’Fc Internazionale? Con giocatori come lui…» #Intervista #News #Ultimora

12:45,11 Mar 2024, MILANELLO.

Chukwueze-Diavolo Rossonero, arriva la stoccata di Arianna Ravelli all’esterno nigeriano ex Villarreal: le dichiarazioni

Dalle colonne del Corriere della Sera, Arianna Ravelli, nota giornalista, ha parlato così dei due esterni del Diavolo Rossonero, Pulisic e Chukwueze:

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

PAROLE – «Pulisic ha dimostrato ancora una volta di essere determinante: ottavo gol in campionato, più due in #Europa. Sulla sua concretezza si può costruire ma è chiaro che ci vuole di più per colmare il gap con l’Inter: non è con l’evanescenza dei Chukwueze che si va lontano».

Pubblicità

The post Chukwueze Diavolo Rossonero, la stoccata della giornalista: «Evanescente. Gap con l’Inter? Con giocatori come lui…» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.