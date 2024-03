“El Chuku” Chukwueze #Milan AC, è scattata la scintilla: Mister Stefano Pioli gli ha chiesto questo e il rossonero l’ha accontentato

23:48,18 Mar 2024, MILANELLO.

Chukwueze Diavolo Rossonero, è scattata la scintilla: ecco cosa è cambiato nelle ultime partite nella testa del rossonero

Non sarà un gol a cambiare il giudizio sulla #campionato, fino a questo momento al di sotto delle aspettative, di Chukwueze. Ma qualcosa è cambiato nella testa dell’esterno rossonero.

Coach Pioli, come riportato da calcio#mercato.com, gli aveva chiesto di cambiare atteggiamento, soprattutto durante gli allenamenti. E lui l’ha accontentato. Risultato? Le tre presenze nelle ultime tre gare nonostante in quel reparto ci sia un Pulisic indemoniato.

