“El Chuku” Chukwueze #Milan AC: dalle parole di elogio di Rafa Leao al rendimento in crescita! Così può conquistarsi la conferma

18:02,2 Apr 2024, MILANELLO.

Samuel Chukwueze sembra essersi finalmente sbloccato. Da flop a potenziale risorsa per il Diavolo Rossonero, così può guadagnarsi la conferma Ci è voluto tanto tempo, forse troppo, per vedere il vero Samuel Chukwueze. L’esterno nigeriano, dopo il gol di tre settimane fa contro il Verona, sembra essersi definitivamente sbloccato al giro di boa di due terzi di #campionato decisamente […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Chukwueze Diavolo Rossonero: dalle parole di elogio di Leao al rendimento in crescita! Così può conquistarsi la conferma appeared first on Diavolo Rossonero News 24.