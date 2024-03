“El Chuku” Chukwueze #Milan AC, cambia il prossimo #futuro del nigeriano? SVOLTA in arrivo, l’ha deciso Ibra Magia

13:48,18 Mar 2024, MILANELLO.

Chukwueze-Diavolo Rossonero, cambia il prossimo #futuro dell’esterno nigeriano: Ibrahimovic lo blinda. L’ex Villarreal resterà a Diavolo Rossoneroello anche l’anno prossimo

Importante aggiornamento dato dalla Gazzetta dello Sport sul prossimo #futuro di Samuel Chukwueze, arrivato dal Villarreal nel calcio#mercato Diavolo Rossonero della scorsa estate e ieri in gol contro il Verona al Bentegodi.

Dopo voci e indiscrezioni su una possibile partenza del nigeriano, Ibrahimovic lo ha infatti blindato: lo svedese e tutta l’area tecnica credono tantissimo nel ragazzo che dopo un anno di rodaggio rimarrà sicuramente in rossonero anche l’anno prossimo.

