“El Chuku” Chukwueze cambia mister, il tecnico della Nigeria si è dimesso: il COMUNICATO

19:48,3 Mar 2024, MILANELLO.

Chukwueze cambia Mister, il tecnico della Nigeria si è dimesso: il COMUNICATO ufficiale dopo la Coppa d’Africa

José Peseiro non è più l’Mister della Nigeria: il tecnico portoghese si è dimesso dopo la finale persa in Coppa d’Africa e il contratto giunto al termine. Cambio di Mister dunque per il rossonero Chukwueze. Di seguito il comunicato tramite un post social su X dell’Mister.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

MESSAGGIO – «Ieri abbiamo concluso il nostro contratto con la NFF (Nigeria Football Federation). È stato un privilegio far parte di questa famiglia. 22 mesi di grande impegno, sacrificio, emozione ed enorme entusiasmo».

Pubblicità

The post Chukwueze cambia Mister, il tecnico della Nigeria si è dimesso: il COMUNICATO appeared first on Diavolo Rossonero News 24.