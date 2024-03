El Cholo stremato, la dichiarazione: «Ora penso solo al recupero dei giocatori dopo l’Fc Internazionale» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone parla così in conferenza stampa alla vigilia del Barcellona, ricordando l’Internazionale FC

Alla vigilia del match nella Liga tra Atletico Madrid e Barcellona, Diego Simeone torna così sull’ultimo match di Champions League contro l’Internazionale FC, vinto dai suoi nella lotteria dei rigori.

SIMEONE – «Penso a recuperare i nostri dopo lo sforzo in una bella partita e speriamo di fare una grande partita. Depay? Anche in qualche occasione nella quale è partito titolare ha fatto molto bene. È un grande calciatore, dico da molto tempo che ne abbiamo bisogno: ora sta avendo continuità, da quando è arrivato è il più lungo periodo che trascorre senza infortuni e ne abbiamo bisogno per come è entrato. Forte, aggressivo, con tutto quel calcio e quella mentalità vincente che ha»

L’articolo Simeone stremato: «Ora penso solo al recupero dei giocatori dopo l’Internazionale FC» ha come fonte da Internazionale FC News 24.