El Cholo preoccupato, le parole: «Champions? Sarà molto difficile» #NEWS #Intervista

1 Mar 2024, 15:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento vissuto dall’avversaria dell’Internazionale in Champions

Dopo l’eliminazione del suo Atletico Madrid dalla Copa del Rey, Diego Simeone parla così della squadra, in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions con l’Internazionale.

SIMEONE – «All’Atletico Madrid manca solo la Champions League? In questa stagione siamo andati molto avanti in Copa del Rey, siamo usciti prima dell’ultimo sforzo. Ora lavoreremo per l’obiettivo minimo del club, ossia finire tra le prime quattro in #CampionatoSerieA, che sarà difficile. In Champions League non si sa cosa può succedere, è una competizione difficile, complicata».

L’articolo Simeone preoccupato: «Champions? Sarà molto difficile» proviene da Internazionale News 24.