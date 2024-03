El Cholo infierisce sull’Internazionale F.C., ecco l’approfondimento: 15 #milioni di euro, l’Atletico Cholismo piazza il #colpo a sopresa

30 Mar 2024, 08:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

I ‘Colchoneros’ non ne hanno ancora abbastanza: dal campo al mercato, biancorossi pronti a mettere ancora una volta la freccia sui leoni nerazzurri in questo modo Il doppio confronto andato in scena in #Champions #League a cavallo tra febbraio e marzo ha dato ragione all’Atletico #Madrid, club che dopo la parità ottenuta nei 90’+90′ regolamentari è … Leggi tutto

Il post Simeone infierisce sull’Internazionale: 15 milioni, l’Atletico piazza il #colpo a sorpresa è stato pubblicato prima sul sito InternazionaleLive.it – il sito dell’Internazionale calcio.