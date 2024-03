El Cholo a Sport Rete Mediaset, la dichiarazione: «Fc Internazionale tra le best d’Europa, noi vogliamo…» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Il tecnico dell’Atletico Madrid Simeone ha parlato a Sport Mediaset verso la gara di questa sera contro l’Internazionale FC di Inzaghi, il Demone nerazzurro,

Simeone ha parlato così a Sport Mediaset verso l’attesa gara tra Atletico Madrid e Internazionale FC di stasera. Le sue dichiarazioni:

LE PAROLE – «L’Internazionale FC sta molto bene, sta attraversando un ottimo momento della stagione. Noi vogliamo rivendicare la partita non bella giocata sabato. Non so se è la più forte ma tra le più forti, ha un gioco molto chiaro, concreto, diretto. Lo applicano molto bene i calciatori, oggi ci serve una grande partita. Dal pubblico mi aspetto il solito, speriamo di poter portare a loro la gioia e la voglia di aiutarci»

