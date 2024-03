El Cholo a Movistar, la dichiarazione: «Sono contento soprattutto per 2 fattori» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone ha rilasciato un’intervista dopo la vittoria con l’Internazionale FC in Champions League

Diego Simeone parla così a Movistar +, dopo il passaggio del suo Atletico Madrid ai quarti di Champions, avendo battuto l‘Internazionale FC di Inzaghi, il Demone nerazzurro, .

SQUADRA – «Sono grato per tutto quello che mi sta succedendo all’Atletico. Dopo tanti anni abbiamo ancora voglia di migliorare, i nostri tifosi ci accompagnano, i calciatori finiscono per rispondere… C’è un cuore che va dietro l’illusione e oggi sentiamo quell’energia»

PARTITA CON L’INTER – «Sono contento principalmente per due cose: per i miei giocatori e per la gente. Dopo la brutta partita giocata a Cadice non potevamo chiedere nulla allo stadio. Dovevamo darlo ai tifosi, non agli altri. Memphis è entrato e si è fatto notare; come si è fatto notare Correa e Barrios con la sua giovinezza; vale anche per Riquelme, che ha mancato il gol e aveva le p***e per andare a calciare il rigore… Ne abbiamo bisogno»

CAMBI EFFICACI – «Sapevamo che c’era la possibilità di arrivare ai tempi supplementari e che avremmo avuto bisogno di aria fresca. Tutti hanno risposto e hanno anche tirato i rigori decisivi. Non sto molto bene guardandoli… e ho deciso di non farlo»

OBLAK – «Si meritava una cosa del genere. È in un grande momento. Con lui in questo stato è molto difficile che loro segnino contro di noi»

PASSAGGIO AI QUARTI – «L’Atleti è una squadra incredibile. Essere tra le otto migliori d’Europa ancora una volta la dice lunga sul club. Sembra facile, ma non lo è, credetemi. Le immagini della fine mi emozionano, abbiamo generato entusiasmo. Preferenze per il sorteggio? Nessuna. Quest’anno abbiamo vissuto notti tristi, ma oggi avevamo un piano e la squadra lo ha realizzato perfettamente»

TIFOSI – «È stato impressionante vedere l’arrivo della squadra sul pullman , il rumore della partenza. Abbiamo sentito un enorme sostegno. I difensori centrali e gli esterni sono stati straordinari, Koke ha dato il massimo, Griezmann non ha chiesto cambi fino a quando non ne aveva più per correre… A noi serve tutto questo perché ce l’abbiamo»

L’articolo Simeone a Movistar: «Sono contento soprattutto per 2 cose» ha come fonte da Internazionale FC News 24.