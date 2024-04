El Cholo a gamba tesa, ecco l’approfondimento: 35 #milioni di euro per fregarlo all’Internazionale F.C.

7 Apr 2024, 21:15, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Inzaghi, il Demone Nerazzurro, e Simeone continuano a battagliare anche dopo la #Champions: ora il Cholo è predisponeto a far investire 35 milioni per soffiare un obiettivo all’Internazionale Di certo il Cholo Simeone non starà vivendo con troppa serenità le notizie che parlano di un interesse, da parte dell’ex compagno di squadra Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , nei confronti di un suo … Leggi tutto

Pubblicità

Il post Simeone a gamba tesa: 35 milioni per fregarlo all’Internazionale è stato pubblicato prima sul sito InternazionaleLive.it – il sito dell’Internazionale calcio.