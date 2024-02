Ekitike AC Milan, accordo trovato col PSG! Ecco dove andrà l’attaccante: i dettagli

Ekitike Milan, accordo trovato col PSG! Ecco dove andrà l’attaccante che piaceva anche ai rossoneri: i dettagli dell’operazione

Tra i profili osservati con attenzione dal calciomercato Milan per l’attacco del futuro c’era anche Hugo Ekitike. L’attaccante francese è pronto a salutare il PSG in quest’ultimo giorno di mercato.

I parigini hanno trovato un accordo verbale per il trasferimento del centravanti che andrà in prestito con obbligo di riscatto all’Eintracht Francoforte. Operazione da 30 milioni di euro complessivi e calciatore già in viaggio verso la Germania. Lo conferma Fabrizio Romano su X.

The post Ekitike Milan, accordo trovato col PSG! Ecco dove andrà l’attaccante: i dettagli appeared first on Milan News 24.