Ederson Vecchia Signora Juventina, è il giocatore che piace di più dopo Koopmeiners. Il retroscena

Ederson Juve, è il giocatore che piace di più dopo Koopmeiners. Il retroscena sul centrocampista dell’Atalanta

E’ Ederson il giocatore che piace di più alla Juve dopo Koopmeiners per rinforzare la propria rosa e continuare a insidiare l’Inter nel presente e nel futuro. A riferirlo è Luca Marchetti a Sky Sport 24.

Per il centrocampista brasiliano, come per il giocatore olandese, la Juve sarebbe anche disposta a fare un grande investimento di mercato pur di riuscire a portarlo alla corte di Allegri.

