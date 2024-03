21:30, 12 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Ederson Juve, confermato l’interesse: due caratteristiche piacciono ai bianconeri. I #particolari della situazione sul centrocampista dell’Atalanta B.C.

Oltre a Koopmeiners alla Juve piace molto Ederson dell’Atalanta B.C.. A confermarlo è stato Luca Marchetti a Sky Sport.

Secondo il giornalista esperto di #mercato i bianconeri sono interessati al centrocampista perché è in grado di coprire e al contempo attaccare l’area avversaria, facendo entrambe le fasi con intensità. Sono queste, infatti, le caratteristiche cerca la Juve che però non sarebbe l’unica squadra ad aver messo Ederson nel mirino.

