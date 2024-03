19:45, 13 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Ederson Juve, anche lui nel mirino per il centrocampo! Cifre e #particolari della situazione, non solo Koopmeiners dall’Atalanta B.C.

Non solo Koopmeiners. La Juve ha messo nel mirino Ederson dallo scorso #mercato invernale e continua a monitorare anche il centrocampista dell’Atalanta B.C..

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Come confermato da Sky Sport, anche l’ex Salernitana è sulla lista per giugno. Come per Koopmeiners, però, il club bergamasco non fa sconti e non sarà facile imbastire una trattativa. La sua valutazione ha già superato i 30-35 milioni di euro.

Pubblicità

MONDIALE PER CLUB, COSA CAMBIA SUL MERCATO #Juventus F.C. E PER IL FUTURO DI Mister Max Allegri

The post Ederson Juve, anche lui nel mirino per il centrocampo! Cifre e #particolari della situazione appeared first on Juventus News 24.