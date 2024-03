Ecuador-Italia, le ufficiali, l’approfondimento: Spalletti ancora con la linea difensiva a 3, out Donnarumma

Pubblicità

Diffondi Informazione!

21:19, 24 Mar 2024, Articolo di *Diavoletta Rossonera*

Pubblicità

Pubblicità

Luciano Spalletti ha deciso la formazione per la sua Italia nell’amichevole di oggi contro l’Ecuador. Gli Azzurri questa sera scenderanno in campo alla modernissima Red Bull Arena di Harrison, nel New Jersey.

Vai alla Fonte* , che ringraziamo e condividiamo

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Appassionata del Diavolo, scrivo articoli dal 2012 sul Grande Milan! Pubblicità #Milan #NotizieMilan #UltimeMilan #MilanNews

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità