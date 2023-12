Ecco quanto MILIONI di euro ha perso l’Fc Internazionale con il secondo posto

Il pareggio di San Siro contro la Real Sociedad, ha costretto l’Inter al secondo posto nel girone D di Champions League. Un risultato che costringerà quasi sicuramente i nerazzurri a un sorteggio complicato negli ottavi di finale e che ha fatto perdere anche l’occasione di guadagnare qualche milione di euro in più.

Tuttavia, va specificato come gli introiti in questione non riguardino il piazzamento nel girone, dal momento che la UEFA non prevede alcun bonus in tal senso. A far sfumare poco meno di 2 milioni di euro ai nerazzurri è stato proprio il pareggio contro la Real Sociedad. Infatti, per ogni vittoria nella fase a girone è previsto un premio di 2,8 milioni di euro, mentre con il pareggio questo scende a 930mila euro.

Chiaramente, la possibilità di prendere una big già agli ottavi di finale, rischia di complicare il passaggio del turno e, di conseguenza, la possibilità di incassare i 10,6 milioni di euro previsti per l’accesso ai quarti di finale. Tuttavia, è ancora decisamente troppo presto per fare questi ragionamenti. Anche perché, la squadra di Inzaghi ha i mezzi per giocarsela alla pari con chiunque.