Ecco quanto INCASSA l’Fc Internazionale con la finale di Supercoppa

L’Inter scende in campo stasera per la semifinale di Supercoppa. I nerazzurri, vincitori del trofeo nelle ultime edizioni, andranno a caccia delle terza vittoria consecutiva, la prima con il nuovo format a 4 squadre. Una formula che potrebbe regalare ai nerazzurri un incasso non indifferente.

Infatti, la nuova Supercoppa ha un montepremi molto più ricco rispetto al passato: 23 milioni di euro totali, contro i 7,5 delle precedenti edizioni. In caso di accesso alla finale di lunedì 22, allora, l’Inter riceverà 5 milioni di euro, mentre in caso di sconfitta in semifinale la cifra si aggirerà solo intorno agli 1,6 milioni di euro.

Non solo, giocarsi la finale permetterà ai nerazzurri di competere con il Napoli per ulteriori 8 milioni di euro, ovvero il premio per la vincente della Supercoppa, superiore all’interno montepremi che veniva diviso in passato tra le due squadre partecipanti.