Ecco perché non c’è il gioco pericoloso di Alex Bastoni: il regolamento

28 Feb 2024, 23:17, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Grande spavento in casa Internazionale contro l‘Atalanta sul conclusione ancora di 0-0, con i bergamaschi che avevano trovato il vantaggio, annullato per un fallo di mano di Miranchuk. Inutili, invece, le proteste per un possibile gioco pericoloso di Bastoni, che ha anticipato il russo, facendogli carambolare il pallone sul braccio.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Come spiegato da Luca Marelli (DAZN), opinionista arbitrale di DAZN, il difensore nerazzurro non ha commesso nessun fallo: la gamba è molto alta, ma non c’è gioco pericoloso perché non mette in pericolo l’avversario, visto che la stessa è orientata sul braccio di Miranchuk, che non doveva essere in quella posizione.

Pubblicità