Ecco la bozza della Proposta di Legge che renderà legale la cannabis in Messico

I legislatori della Camera dei deputati messicana sono finalmente pronti ad adottare un disegno di legge per legalizzare la cannabis a livello nazionale nei prossimi giorni, ma la proposta è stata recentemente oggetto di diverse revisioni significative da quando è stata approvata dal Senato lo scorso anno.

In primo luogo, lunedì si terrà un’audizione congiunta delle commissioni per la salute e la giustizia della Camera e il giorno successivo o mercoledì è prevista una votazione in seduta plenaria. I sostenitori hanno atteso con impazienza l’introduzione di un nuovo linguaggio, sperando che avrebbe affrontato alcune preoccupazioni con la proposta del Senato, e ora stanno ottenendo dettagli su ciò che è stato modificato dai pannelli congiunti.

In generale, la maggior parte delle principali disposizioni della legislazione rimane intatta. Gli adulti di età pari o superiore a 18 anni potrebbero comunque acquistare e possedere fino a 28 grammi di marijuana e coltivare fino a sei piante per uso personale, ad esempio. Ma i legislatori hanno rivisto la struttura normativa, le regole per il mercato commerciale e le politiche di licenza, tra gli altri aspetti.

Tra gli emendamenti più significativi c’è il fatto che il disegno di legge rivisto non istituirà un nuovo organismo di regolamentazione indipendente per sovrintendere alla concessione delle licenze e all’attuazione del programma come approvato dal Senato. Invece, darebbe tale autorità a un’agenzia esistente, la Commissione nazionale contro le dipendenze.

Un altro cambiamento sarebbe la creazione di una categoria di licenze per le aziende di marijuana integrate verticalmente che potrebbero controllare tutte le aree di produzione e vendita. Tuttavia, nella misura è incluso un linguaggio per “prevenire un’indebita concentrazione che influisce sul mercato”.

Mentre il disegno di legge darebbe la priorità a tali licenze alle comunità emarginate, i sostenitori sono preoccupati che potrebbero non esserci criteri rigorosi per garantire effettivamente che finisca per essere il caso. Volevano che una percentuale specifica di licenze fosse accantonata per quelle comunità, ma non è nel nuovo disegno di legge.

Ai fini del consumo pubblico, la cannabis sarebbe trattata allo stesso modo del tabacco ai sensi della legislazione modificata, ma non potrebbe essere venduta online o per posta.

Secondo Heraldo de Mexico, la legislazione modificata include “modifiche sostanziali” a 15 disposizioni, elimina sette componenti e ne aggiunge cinque nuove.

Il testo della misura riveduta cerca anche di riformulare la riforma come se si trattasse di proteggere la salute pubblica piuttosto che la crescita economica.

“Dato che la legislazione proposta aprirebbe il mercato legale per la cannabis, una sostanza considerata un narcotico nei trattati internazionali firmati dal nostro paese, è essenziale che la legge emessa a questo scopo abbia un approccio di salute pubblica chiaro e definito”, dice. “Per questo motivo, è essenziale modificare l’approccio che predomina nel disegno di legge, che considera la coltivazione della cannabis come un mezzo per la crescita economica e lo sviluppo della comunità; che, se mantenuto in questo modo, incoraggerebbe la produzione e il commercialismo, trascurando la salute pubblica, contrariamente al modello guida che questi comitati intendono costruire “.

Ci sono già state critiche alla proposta di legge rivista.

Il gruppo di difesa del Messico Unido ha affermato che la proposta rivista “criminalizza ancora gli utenti, impone loro sanzioni penali e amministrative e invade la loro privacy”.

El actual dictamen criminaliza a las personas usuarias, les pone sanciones penales y administrativas e invade su privacidad. Esto quiere decir que, aunque la #cannabis Aunque esté regulada, la policía podrá realizar detenciones a personas usuarias 👉🏽 https://t.co/BROQgkWd73 — México Unido (@MUCD) March 5, 2021

“L’attuale sentenza ha rimosso i blocchi all’integrazione del mercato verticale e all’ingresso dell’industria del cibo spazzatura e delle bevande”, ha affermato. “E non ha eliminato requisiti eccessivi come il controllo delle sementi, la tracciabilità e i test, che escludono i piccoli partecipanti”.

El dictamen actual eliminó los candados a la integración vertical del mercado y la entrada de la industria de comida y bebidas chatarra. Y no eliminó requisitos excesivos como el control de las semillas, la trazabilidad y el testeo, que excluyen a los pequeños participantes. pic.twitter.com/Ert8f4XvSM — México Unido (@MUCD) March 5, 2021

Gli attivisti sono felici, tuttavia, che un requisito di autorizzazione proposto per le persone di coltivare la propria cannabis che era incluso in una precedente bozza in circolazione non sia più nella nuova versione. Apprezzano anche che le multe proposte per il possesso di troppa marijuana siano state ridotte.

“La legge federale per la regolamentazione della cannabis ha lo scopo, attraverso un approccio di salute pubblica, di collegare il diritto di consumare cannabis con il diritto alla produzione per autoconsumo, sia personalmente a casa, sia come partecipanti ad associazioni civili legalmente costituite”, afferma il disegno di legge . “Attraverso il sistema proposto, la produzione di cannabis e dei suoi derivati ​​sarebbe finalizzata all’autoconsumo, sia a casa che nelle associazioni di cannabis.”

La proposta prevede sei categorie di licenze: produzione, distribuzione, vendite, marketing e ricerca, oltre a una che prevede l’integrazione verticale.

Un altro cambiamento nell’ultima versione riguarda gli edibili, che non sarebbero autorizzati a essere commercializzati su base temporanea fino a quando non saranno condotte ulteriori ricerche sui prodotti, ha riferito 24 Horas .

Martha Tagle Martínez, membro del comitato per la salute della camera, ha dichiarato all’inizio di questa settimana che la legislazione originale di riforma del Senato non soddisfaceva i requisiti della Corte Suprema, che ha ritenuto incostituzionale il divieto di possesso personale e coltivazione di marijuana in una sentenza del 2018. Da allora i legislatori sono stati incaricati di porre fine alla criminalizzazione, ma hanno ripetutamente posticipato le scadenze per attuare il cambiamento di politica.

Ora il legislatore ha tempo fino alla fine di aprile per legalizzare la cannabis a livello nazionale , e sembra che l’azione della prossima settimana getterà le basi affinché il Congresso adempia ai suoi obblighi.

Nel frattempo la Commissione Sanità ha già tenuto una discussione preliminare sulla questione il mese scorso.

I membri della giuria hanno detto che volevano tenere quattro sessioni per discutere la legislazione, ma il suo presidente, Carmen Medel Palma, non li ha ancora convocati e vuole accelerare il processo, ha riferito La Jornada .

Domenica, secondo il gruppo Cáñamo México, si è anche riunito il Comitato Giustizia per discutere la questione. Inizialmente ci si aspettava che i due pannelli mandassero in sala una proposta di legalizzazione rivista il mese scorso, ma ciò non è accaduto. Tuttavia, si sono incontrati insieme giovedì per discutere l’ultima versione prima dell’approvazione formale prevista lunedì.

¡La regulación de la cannabis! 🪴

El día de hoy tuve video conferencia de comisiones unidas para su regulación.

Un enorme reto a nivel salud y justicia. pic.twitter.com/lBzd1CzGbl — Ana Paty Peralta (@anapatyp) March 4, 2021

Martínez della commissione sanitaria ha segnalato che non ritiene che ai legislatori sia stato concesso il tempo sufficiente per analizzare il disegno di legge rivisto prima del voto di sala previsto nei prossimi giorni.

Il presidente Andres Manuel Lopez Obrador, da parte sua, ha dichiarato a dicembre che un precedente voto sulla legislazione sulla legalizzazione è stato ritardato a causa di piccoli “errori” nella proposta .

Ha detto che “non c’era tempo per condurre una revisione” nella legislatura prima della precedente scadenza della Corte Suprema del 15 dicembre, ma ha notato che le questioni che devono essere risolte sono “questioni di forma” e “non di sostanza”.

Il Senato ha approvato a novembre il disegno di legge di legalizzazione e lo ha trasmesso alla Camera dei deputati. Diverse commissioni hanno adottato il disegno di legge , con i comitati per i diritti umani e il bilancio e per i conti pubblici che rappresentano un gruppo che lo ha considerato e avanzato appena prima che la corte accettasse l’ultima richiesta di proroga del termine dei legislatori.

Mentre i sostenitori stanno spingendo affinché i legislatori pongano fine formalmente al divieto, speravano che il ritardo avrebbe dato loro più tempo per cercare di convincere il legislatore ad affrontare le loro preoccupazioni su alcune disposizioni del disegno di legge attuale, vale a dire la natura limitata delle sue componenti di equità sociale e sanzioni severe per aver violato le regole.

Il disegno di legge di legalizzazione ha autorizzato un gruppo congiunto di commissioni del Senato prima del voto a pieni voti in quella camera, con alcuni emendamenti apportati dopo che i membri hanno esaminato e discusso in modo informale la proposta durante un’audizione virtuale.

I membri dei comitati Giustizia, salute e studi legislativi del Senato avevano approvato una versione precedente della legislazione legale sulla cannabis lo scorso marzo, ma la pandemia di coronavirus ha ritardato l’esame della questione.

La legislazione approvata alla fine dal Senato ha fatto alcuni tentativi per mitigare l’influenza delle grandi società di marijuana. Ad esempio, ha affermato che per i primi cinque anni dopo l’implementazione, almeno il 40% delle licenze commerciali di cannabis deve essere concesso a coloro che provengono da comunità indigene, a basso reddito o storicamente emarginate.

Le famiglie in cui vive più di un adulto si limiterebbero a coltivare un massimo di otto piante. La legislazione dice anche che le persone “non dovrebbero” consumare cannabis nelle case dove ci sono persone minorenni. Il possesso di più di 28 grammi ma meno di 200 grammi sarebbe considerato un’infrazione punibile con una multa ma senza il carcere.

Il senatore Julio Ramón Menchaca Salazar del partito MORENA ha affermato ad aprile che la legalizzazione della cannabis potrebbe riempire le casse del tesoro in un momento in cui l’economia si sta riprendendo dalla pandemia .

Mentre i legislatori lavorano per far avanzare la legislazione di riforma, c’è stata una spinta più spensierata a focalizzare l’attenzione sulla questione da parte di alcuni membri e attivisti. Quella spinta ha coinvolto principalmente piantare e regalare marijuana.

A settembre, un alto funzionario dell’amministrazione ha ricevuto in dono una pianta di cannabis dal senatore nell’aula del Senato e ha detto che l’avrebbe inserita nel suo giardino personale.

Un altro legislatore ha dato allo stesso funzionario, il segretario del ministero dell’Interno Olga Sánchez Cordero, un locale per la marijuana sul pavimento della Camera dei deputati nel 2019.

La cannabis ha fatto un’altra apparizione nella legislatura in agosto, quando la senatrice Jesusa Rodríguez del partito MORENA ha decorato la sua scrivania con una pianta di marijuana .

I sostenitori della riforma della politica sulle droghe hanno anche coltivato centinaia di piante di marijuana di fronte al Senato, facendo pressione sui legislatori affinché mantengano il loro impegno a promuovere la legalizzazione.

Mexican Chamber of Deputies… by Marijuana Moment

