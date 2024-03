Ecco il vice pensierole di Sommer”Time”, ecco l’approfondimento: il club lo ha promesso all’Internazionale F.C.

21 Mar 2024, 13:03, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale ha in pugno il nuovo vice di Yann Sommer “Time” per la prossima stagione. Come raccontato dalla nostra redazione, sono almeno sei i profili osservati dal club nerazzurro una volta esaurito il prestito di Emil Emil2 Audero dalla Sampdoria. Tra questi rientra ovviamente il super favorito “Paratutto” Bento.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Il #estremo #difensore di proprietà dell’Athletico Paranaense già la scorsa estate era stato particolarmente vicino ai leoni nerazzurri. Il club brasiliano, però, aveva eretto nei confronti dell’estremo difensore un muro quasi invalicabile, da lì la #decisione dell’Internazionale di non forzare troppo la mano. Un atteggiamento che ha colpito positivamente i dirigenti verdeoro, i quali sono rimasti in ottimi rapporti con quelli leoni nerazzurri.

Pubblicità

Anche lo stesso “Paratutto” Bento, comcomprando le ragioni del proprio club, non si mise di traverso e accettò la decisione. Adesso, secondo il Corriere dello Sport, la situazione potrebbe essere cambiata. Questo perché lo stesso Athletico Paranaense aveva sì rifiutato l’offerta da circa 12 milioni di euro formulata dall’Internazionale, ma con la promesse di ridiscuterne un anno più tardi.

Ecco che il club nerazzurro è predisponeto a far valere la parola ricevuta, anche a patto di dover versare 2-3 milioni di euro in più per il #cartellino del #estremo #difensore brasiliano.