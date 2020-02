Ecco come i terpeni possono contribuire all’ “Effetto Entourage” della Cannabis

Articolo di Mike Tagen per Leafly.com – Traduzione di Stefano Auditore

L’ effetto entourage descrive come i diversi componenti della pianta di cannabis interagiscono per creare gli effetti unici di vari ceppi e prodotti. Questo “entourage” di diverse sostanze chimiche vegetali dovrebbe teoricamente fornire effetti che differiscono da un singolo composto isolato come CBD o THC.

Pensala in questo modo: un paziente trova sollievo dal dolore da una certa dose di THC, ma non può tollerare gli effetti collaterali di questa dose, come ansia o compromissione della memoria. Secondo gli aneddoti e, in alcuni casi , studi scientifici , altri componenti della pianta di cannabis – come il CBD – possono ridurre questi effetti collaterali e consentire a questa dose di essere tollerata.

L’interazione tra i due cannabinoidi principali, THC e CBD, è relativamente ben compresa attraverso anni di studi su animali e umani. Tuttavia, è improbabile che il CBD sia responsabile della vasta gamma di effetti segnalati per la cannabis. Quindi cos’altro potrebbe essere responsabile delle proprietà che le persone hanno attribuito a diversi ceppi (ad esempio, edificante, sedativo, creativo o rilassante)?

Il principale sospettato per gli effetti segnalati su un ceppo sono i terpeni.

L’effetto entourage dei terpeni

I terpeni sono le molecole che danno alla cannabis e ad altre piante i loro aromi unici. Spesso hanno un effetto sul cervello, almeno negli studi sugli animali. Anche i loro livelli di cannabis variano ampiamente, il che li rende buoni candidati per spiegare perché una varietà potrebbe sentirsi molto diversa da un’altra.Le complesse miscele di terpeni nella cannabis rendono difficile individuare un effetto specifico su un componente specifico.

Dovresti considerare la maggior parte di ciò che leggi sugli effetti dell’entourage terpenico come ipotesi non testate piuttosto che fatti scientifici accertati. La realtà è che le loro interazioni con il THC non sono praticamente studiate nell’uomo. Alcuni studi sui terpeni sono stati condotti su animali, ma spesso a dosi incredibilmente elevate che non si traducono nella quantità tipicamente consumata dalla cannabis.

Esistono migliaia di aneddoti su diversi ceppi, ma non possiamo usarli facilmente per determinare l’effetto di un terpene specifico. Le complesse miscele di terpeni nella cannabis rendono difficile individuare un effetto specifico su un componente specifico. Quasi nessuno conosceva il profilo terpenico della cannabis che stavano consumando fino a poco tempo fa.

La legalizzazione della cannabis ha aumentato la popolarità dei test del terpene e ora molte persone sono in grado di accedere ai profili terpenici della loro cannabis. Tuttavia, senza dati solidi sugli effetti di diversi terpeni nell’uomo, questi profili sono difficili da interpretare.

Il ruolo del limonene nell’effetto entourage

Un terpene di particolare interesse si chiama limonene . Questo terpene, popolarmente associato agli aromi di agrumi, ha alcune proprietà uniche. Aneddoticamente, si dice che influenzi l’umore; uno studio del 2019 sull’uomo ha dimostrato che l’inalazione di odore di limonene ha abbassato la frequenza cardiaca.

Tahoe OG Kush è un esempio di varietà con alti livelli di limonene (giallo).

In effetti, il limonene può funzionare attraverso una serie di meccanismi nel nostro cervello. È in grado di interagire con vari sistemi di neurotrasmettitori, tra cui il sistema adenosinico, il sistema GABA e il sistema serotoninergico. Questi sistemi controllano molte cose, tra cui la vigilanza, l’umore e il pensiero.

Quindi, anche se ci sono alcune prove preliminari solide che il limonene potrebbe interagire con il THC, non possiamo mai davvero sapere fino a quando non viene eseguito uno studio clinico. Gli studi clinici richiedono denaro e il modo principale per ottenere questo denaro è attraverso i contributi pubblici. Fino a poco tempo fa sembrava molto improbabile che il governo finanziasse la ricerca sulle interazioni cannabinoide-terpene.

Studi clinici sul limonene e l’effetto entourage

I tempi stanno cambiando. Gli effetti entourage di Terpene stanno finalmente per essere messi alla prova.

Ryan Vandrey, Ph.D., professore associato di Psichiatria e Scienze comportamentali presso la Johns Hopkins University, ha ottenuto una borsa di studio dal National Institutes of Health (NIH) per tre studi clinici sulle interazioni cannabinoide-terpene. Ciò sembra dimostrare che l’NIH è ora più disposto a finanziare studi relativi ai cannabinoidi.

Il primo studio clinico valuterà come il limonene modula gli effetti del THC.

Questo studio utilizzerà i servizi di 20 partecipanti adulti sani, che visiteranno un’unità di ricerca in diverse occasioni. Ad ogni visita, consumeranno (tramite un vaporizzatore) un placebo inattivo, solo il limonene, il solo THC o la combinazione di THC e limonene.

Poiché verranno testati due diversi livelli di dose di THC (15 e 30 mg) e limonene (1 e 5 mg) oltre ai placebo, i partecipanti eseguiranno in realtà nove diversi percorsi in laboratorio, rendendolo uno degli studi più completi digitare fino ad oggi.

In che modo i rapporti di limonene di questo studio si confrontano con i ceppi?

Questo studio è stato progettato molto bene, ma una cosa che ho dovuto mettere in discussione era se i livelli di THC e limonene corrispondessero ai profili terpenici effettivi delle varietà disponibili. Ad esempio, esiste un ceppo esistente che ha effettivamente 5 mg di limonene per ogni 15 mg di THC? Per rispondere a questo, mi sono rivolto al database delle deformazioni di Leafly.

Questo grafico mostra i livelli medi di limonene nelle diverse varietà di cannabis su Leafly. La maggior parte dei fiori contiene tracce di limonene (inferiore allo 0,2% in peso). Pochissimi prodotti floreali esprimono un contenuto di limonene superiore (oltre lo 0,8% in peso). (Leafly)

Questa trama mostra la distribuzione del contenuto di limonene in diversi prodotti di fiori di cannabis. Possiamo vedere che molti prodotti hanno pochissimo limonene (meno dello 0,2% in peso). Solo pochi prodotti hanno un alto livello di limonene (superiore allo 0,8%). Questi prodotti forniscono circa 8-10 mg di limonene per grammo di cannabis.

Successivamente abbiamo esaminato i rapporti tra THC e limonene in diversi ceppi. Il rapporto più alto tra THC e limonene nello studio clinico è di 30: 1 (da 30 mg di THC a 1 mg di limonene). Alcuni si avvicinarono, con Banana OG che offriva una partita:

Gli altri rapporti in fase di test non sono semplicemente disponibili nei ceppi a predominanza THC. Per raggiungere questi rapporti, il più basso dei quali è 3: 1 (da 15 mg di THC a 5 mg di limonene), è necessario integrare con limonene aggiuntivo. (Questo in realtà non sarebbe troppo difficile dato che il limonene è presente in così tanti alimenti comuni!)

Indipendentemente dal fatto che tu sia in grado di replicare questi esatti rapporti nella tua routine di cannabis, questo studio aggiungerà indubbiamente importanti risultati su come i terpeni e i cannabinoidi interagiscono nei nostri corpi, avvicinandoci molto di più alla comprensione di quali ceppi sono i migliori per le nostre esigenze individuali .

