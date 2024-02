“È il massimo”: Zirkzee-Fc Internazionale, l’annuncio fa sognare

Pubblicità

L’attaccante olandese strizza l’occhio verso i nerazzurri (e non solo) in questo modo. Spunta intanto un riferimento a sorpresa col ‘Meazza’ È Joshua Zirkzee uno dei più grandi protagonisti di quest’avvio di Serie A. L’ex Bayern Monaco ha già realizzato 9 reti e 6 assist in questa prima parte di stagione, otto di questi centri in … Leggi tutto

Pubblicità

Pubblicità

Il post “È il massimo”: Zirkzee-Inter, l’annuncio fa sognare è stato pubblicato prima sul sito InterLive.it – il sito dell’Inter calcio.