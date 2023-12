Dybala vuole esserci per Vecchia Signora Juventina Roma: novità sulle condizioni del grande ex

Paulo Dybala vuole assolutamente esserci per Juve Roma di fine mese: novità sulle condizioni dell’ex bianconero

Come spiega il Corriere dello Sport, Paulo Dybala sta facendo una corsa contro il tempo per anticipare il suo rientro in campo, con l’obiettivo di esserci contro la Juve nella sfida del 30 dicembre.

L’argentino, si dice, dovrebbe andare in panchina già domani con il Napoli, per poi, spera, partire da titolare nel suo ritorno da avversario allo Stadium a fine mese.

The post Dybala vuole esserci per Juve Roma: novità sulle condizioni del grande ex appeared first on Juventus News 24.