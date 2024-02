Pubblicità

Paulo Dybala è stato molto vicino a vestire la maglia dell’Inter e ora affronterà proprio i nerazzurri, pronta la marcatura su di lui

Paulo Dybala sarà uno dei protagonisti di Roma-Inter, proprio lui che sembrava essere vicino a vestire la maglia nerazzurra nella scorsa estate.

Simone Inzaghi ha già pensato come fermare l’argentino: Alessandro Bastoni avrà il compito di marcarlo, in quanto Dybala è solito partire da destra per poi rientrare sul mancino.

L’articolo Dybala interista mancato: ecco chi avrà il compito di fermarlo proviene da Inter News 24.