23:47, 27 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Dybala al top con la Roma: numeri super rispetto agli ultimi 2 anni alla Juve. Il dato dopo la tripletta al Torino

Dybala sembra essersi messo definitivamente alle spalle gli ultimi 2 anni vissuti alla Juve prima del trasferimento alla Roma.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

La Joya, infatti, è passata dai 2 e 7 gol segnati nei campionati di Serie A 2020-21 e 2021-22 in bianconero ai 9 della stagione scorsa e agli attuali 11 grazie alla tripletta al Torino. Numeri da top per un Dybala tornato ad essere nuovamente determinante.

Pubblicità

The post Dybala al top con la Roma: numeri super rispetto agli ultimi 2 anni alla Juve appeared first on Juventus News 24.