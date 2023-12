Dybala a disposizione con la Vecchia Signora Juventina? Mourinho fa pre-tattica in conferenza

Dybala a disposizione con la Juve? Mourinho fa pre-tattica in conferenza: le dichiarazioni del tecnico portoghese

Nella classifica conferenza di vigilia Josè Mourinho ha parlato così di Paul Dybala verso Juve-Roma.

Le sue parole: «Non ti do risposte sui titolari e su chi gioca. La conferenza a quest’ora, prima dell’allenamento, è una protezione. La sensazione è che Dybala sarà disponibile, poi vedremo se giocherà, se andrà in panchina. Al di là del fatto che non voglio dire nulla, ancora non ho deciso. Se tutto andrà bene nella rifinitura, verrà con noi».

