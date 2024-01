Duran AC Milan entra nel vivo: i rossoneri vogliono chiudere con questa formula

Duran Milan entra nel vivo: i rossoneri vogliono chiudere per l’attaccante dell’Aston Villa con questa formula

Il Milan non perde di vista Duran come possibile rinforzo per il proprio reparto offensivo. Come riportato da Sky Sport, è un nome su cui il club rossonero sta lavorando in queste ore.

Secondo quanto si apprende, dalle parti di Casa Milan vorrebbero chiudere con la formula del prestito con diritto di riscatto per l’attaccante colombiano dell’Aston Villa.

The post Duran Milan entra nel vivo: i rossoneri vogliono chiudere con questa formula appeared first on Milan News 24.