Due ex Vecchia Signora Juventina presenti ai funerali di Gigi Riva – NEWS

Gigi Buffon e Fabio Cannavaro, ex giocatori della Juve, sono stati presenti al funerale di Gigi Riva

Lunedì è scomparso Gigi Riva all’età di 79 anni. Oggi, si stanno celebrando i suoi funerali e in Sardegna, per rendergli omaggio, sono arrivati due ex giocatori della Juve.

Infatti, Fabio Cannavaro e Gigi Buffon sono a Cagliari per dare l’ultimo saluto a Rombo di Tuono. I due ex Juve, con Riva, hanno condiviso la gioia della vittoria del mondiale 2006. Rombo di Tuono era il team manager dell’Italia di Lippi.

The post Due ex Juve presenti ai funerali di Gigi Riva – FOTO appeared first on Juventus News 24.