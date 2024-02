Due colpi certi e conferma in difesa: “L’Fc Internazionale lo farà”

25 Feb 2024, 07:01, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Biasin apre alla possibilità di almeno un nuovo innesto in difesa oltre ai due colpi a parametro zero già ipotizzati per la prossima stagione, l’Internazionale vuole rinforzarsi Se da un lato l’Internazionale è fortemente intenzionata a continuare il proprio percorso intrapreso fino a questo momento con uno spirito guerrigliero, al fine di raggiungere l’obiettivo ultimo … Leggi tutto

Pubblicità

Il post Due colpi certi e conferma in difesa: “L’Internazionale lo farà” è stato pubblicato prima sul sito InternazionaleLive.it – il sito dell’Internazionale calcio.