“Due big”: Fc Internazionale, annuncio di calciomercato terribile

Pubblicità

Le parole dell’ex calciatore Mauri sulla possibilità di doppia cessione sul mercato la prossima estate per l’Inter, da Dumfries a Dimarco Almeno nelle intenzioni, la società nerazzurra è determinata a non lasciare il passo ad Oaktree sulla gestione del club in virtù degli accordi sottoscritti al momento della cessione del prestito da 350 milioni in … Leggi tutto

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Il post “Due big”: Inter, annuncio di mercato terribile è stato pubblicato prima sul sito InterLive.it – il sito dell’Inter calcio.