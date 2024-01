Duda spegne le polemiche: incalzato sul fallo di Sandro Bastoni: lui risponde così

Poche semplici parole per Duda, il calciatore dell’Hellas Verona spegne così le polemiche sul fallo di Bastoni

Protagonista del tanto discusso fallo con Bastoni, Duda ha mantenuto un comportamento esemplare quest’oggi. Incalzato ancora una volta sulla sfida con l’Inter, prima del match contro l’Empoli lui spegne le polemiche così.

IL COMMENTO – «La mia opinione su quello che è successo a San Siro? Per me è il passato, voglio pensare alla gara di oggi. Non leggo i giornali, quindi non so come ne stiano parlando».

