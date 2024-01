Dragusin, UFFICIALE il suo passaggio al Tottenham: cifre e dettagli dell’operazione

Attraverso Twitter, il Tottenham ufficializza l’arrivo di Radu Dragusin dal Genoa. Il giocatore era anche nel mirino dell’Inter, che ora dovrà rinunciare a lui. Il difensore ha firmato il contratto fino al 2030 e indosserà la maglia numero 6.

Radu has arrived

We are delighted to announce the signing of Radu Dragusin from Serie A side Genoa, subject to international clearance and a work permit

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 11, 2024