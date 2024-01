Dragusin, rilancio a sorpresa di un’altra squadra! Adesso tocca al giocatore

II giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano ha rilanciato un ultima ora riguardo all’ex difensore della Juventus Dragusin: la situazione

Si tratta di una vera e propria asta di calciomercato quella che si è venuta a creare per Radu Dragusin del Genoa, ex difensore della Juventus. Il centrale sembrava ormai in dirittura d’arrivo al Tottenham ma nelle ultime ore ci sono novità.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Bayern Monaco irrompe con decisione nella trattativa. I bavaresi hanno presentato una prima offerta ufficiale al Genoa, offerta leggermente superiore per cifre a quella degli Spurs, senza l’inserimento di contropartita. Adesso la palla passa al difensore.

