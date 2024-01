Dragusin, irrompe una big d’Europa e la Vecchia Signora Juventina sorride: cosa succede

Il Bayern Monaco irrompe su Radu Dragusin. La corsa al difensore si fa sempre più agguerrita e la Juve può sorridere

Come rivelato da Sky Sport, anche il Bayern Monaco è entrato in corsa per arrivare a Radu Dragusin. Il difensore romeno è seguito in modo particolare da Tottenham e Napoli. Gli Spurs stanno alzando la loro offerta e spingono per trovare un accordo con il Genoa.

Nelle ultime ore, però, si è fatto avanti anche il Milan. Dunque, sono tante le pretendenti per Dragusin ma chi sorride, oltre al Genoa, è la Juve che vanta una percentuale del 20% sulla sua futura rivendita.

