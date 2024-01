Dragusin AC Milan, proposta ufficiale del Bayern Monaco! La palla passa al calciatore: la circostanza

Dragusin Milan, offerta ufficiale del Bayern Monaco! La palla passa al calciatore: la situazione. I bavaresi irrompono nella trattativa

Ha dell’incredibile l’asta di calciomercato che si è venuta a creare per Radu Dragusin del Genoa, obiettivo per la difesa anche del Milan. Tutti pazzi per il centrale rossoblù, che pareva ormai in dirittura d’arrivo al Tottenham.

Invece, come riferisce Fabrizio Romano, il Bayern Monaco irrompe con decisione nella trattativa! I bavaresi hanno presentato una prima offerta ufficiale al Genoa, offerta leggermente superiore per cifre a quella degli Spurs, senza l’inserimento di alcun giocatore come contropartita. Adesso la palla passa al difensore rumeno, che dovrà decidere se tener fede all’accordo col club inglese o se farsi condizionare dalla lusinghe dei tedeschi.

