Dove vedere Lecce Fc Internazionale in tv e live online: i dettagli sulla Live

L’Inter si prepara a tornare in campionato giocando in casa del Lecce il 25 febbraio: i dettagli sullo streaming e su dove vedere il match

Archiviato il successo in Champions League contro l’Atletico Madrid, l’Inter riordina le idee e si prepara a ritornare in campionato, in casa del Lecce.

La sfida, in programma domenica 25 febbraio alle 18 allo stadio Via del Mare, sarà trasmessa in diretta esclusivamente su DAZN. Gli appassionati potranno seguire l’azione attraverso l’app su smart TV e in streaming su vari dispositivi mobili, inclusi PC, smartphone e tablet. Internews24 offrirà, come consueto, la cronaca live del match, impreziosita da curiosità e statistiche in diretta. State con noi!

