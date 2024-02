Dove vedere Internazionale F.C. Genoa in tv e #DIRETTA #online: i particolari

29 Feb 2024, 18:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Ecco dove sarà possibile vedere il match tra Internazionale e Genoa, valevole come 27^ giornata di Serie A: “tutti gli #approfondimenti sullo streaming in tv e diretta

Lunedì 4 marzo l’Internazionale ospiterà il Genoa a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, per la 27^ giornata di Serie A 2023-2024.

Dove sarà possibile vedere il match? La partita sarà trasmessa da DAZN e Sky: sarà possibile seguire il match tramite l’app di DAZN su smart tv, in streaming (sempre tramite app) su dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app, e Sky Go sui dispositivi mobili abilitati. Internazionalenews24 offrirà, come consueto, la #cronaca live dell’incontro, impreziosita da curiosità e statistiche live per tutti gli utenti. State con noi!

