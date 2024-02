Dove vedere Internazionale F.C. Atalanta BC in tv e live #online: i particolari

27 Feb 2024, 14:17, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Ecco dove sarà possibile vedere in tv e streaming il recupero tra Internazionale e Atalanta, in programma domani 28 febbraio: “tutti gli #approfondimenti

La sfida tra Internazionale e Atalanta, prevista per mercoledì 28 febbraio alle 20.45 a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, , sarà trasmessa in diretta esclusivamente su Dazn.

Gli spettatori potranno godersi la partita attraverso diverse piattaforme: le smart TV compatibili con l’app Dazn, disponibile anche su console PlayStation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), il TimVisionBox, o dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. In alternativa, sarà possibile lo streaming tramite il sito web di Dazn o l’applicazione su pc, smartphone e tablet. Internazionalenews24 offrirà, come consueto, la cronaca live del match, impreziosita da curiosità e statistiche in diretta per tutti gli utenti. State con noi!

