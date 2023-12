Dove vedere Fc Internazionale-Bologna, Live tv e online del match

Dove vedere Inter-Bologna in diretta TV e streaming

L’Inter torna in Coppa Italia e la sua corsa riparte dagli ottavi di finale. A San Siro, i nerazzurri affrontano il Bologna, una delle poche formazioni in grado di fermare i nerazzurri in questa stagione. Il calcio d’inizio sarà domani, mercoledì 20 dicembre, alle ore 21.

Informazioni utili per seguire Inter-Bologna

Inter-Bologna sarà visibile in chiaro su Canale 5 per tutti i tifosi. Match che verrà trasmesso anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, in maniera completamente gratuita. Basterà infatti registrarsi sul portale e selezionare l’evento desiderato dalla sezione ‘dirette’.

Noi di Passione Inter saremo in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Bologna in diretta insieme a voi!