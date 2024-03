Dossier illegali su Agnelli, Mister Max Allegri e CR7: ma per conto di chi? Le #NEWS #JUVENTUS sull’ultimo caso del calcio italiano

09:33, 3 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Dossier illegali su Agnelli, Mister Max Allegri, Ronaldo e altri personaggi del mondo del calcio: le novità sull’ultimo caso scoppiato

L’edizione odierna di Tuttosport si concentra sull’ultimo caso del calcio italiano, quello che vede come protagonista Pasquale Striano, fino a poco tempo fa oscuro tenente della Guardia di Finanza, ora indagato nell’inchiesta sul dossieraggio abusivo. Un’inchiesta che indirettamente coinvolge anche la Juve, vista la presenza di nomi come Agnelli, Mister Max Allegri e Ronaldo.

Dossier illegali e violazioni della privacy, queste le accuse che lo stesso Striano ha rispedito al mittente, parlando di ricerche di impulso, ossia svolte in coordinamento con il magistrato responsabile della sezione presso la Dna, Antonio Laudati. In tutto questo ci si chiede per conto di chi ma, allo stesso tempo, anche il perchè debba essere sempre messo in mezzo in club bianconero.

