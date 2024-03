Dorgu #Milan AC, sirene tedesche per il centrale del Lecce. Le #NEWS sull’obiettivo rossonero

17:49,26 Mar 2024, MILANELLO.

Dorgu Diavolo Rossonero, sirene tedesche per il difensore del Lecce. Le #news sull’obiettivo rossonero e sull’interesse del Bayer Leverkusen Secondo quanto riportato da TMW, il Diavolo Rossonero continua a seguire con grande interesse Patrick Dorgu, terzino sinistro del Lecce, in vista della prossima sessione di calcio#mercato. Il danese, ha una valutazione che è difficile da inquadrare esattamente […]

