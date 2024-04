Dorgu #Milan AC: il classe 2004 del Lecce osservato speciale, ecco chi è l’obiettivo estivo dei diavoli rossoneri come vice Threno Hernandez

15:01,3 Apr 2024, MILANELLO.

Sabato pomeriggio il Diavolo Rossonero affronterà il Lecce in campionato. Osservato speciale sarà Dorgu. Lui il possibile vice Theo Hernandez Campo ma non solo. Il prossimo impegno del Diavolo Rossonero di Coach Pioli in campionato prevede la sfida al Lecce in uno degli anticipi della trentunesima giornata di Serie A 2023-24. Tema del match, oltre i tre punti […]

